Politie Mallorca neemt luidsprekers op strand in beslag

De ongeveer dertig Duitsers lieten zich op Cala Agulla niet zomaar meenenem, en omsingelden de agenten. Pas nadat er versterkingen waren opgeroepen, konden de vier opgepakt worden, schrijft Majorca Daily.

De politie was uitgerukt omdat veel mensen op het strand klaagden over de herrie. Toen de agenten vroegen of ze mee wilden gaan naar een strandbar voor het uitschrijven van de boete, sloeg de stemming snel om.

De vier grootste relschoppers kregen een dikke prent. Ook de geluidsbox moest worden ingeleverd.