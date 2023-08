Maandelijks duizenden gestolen e-bikes grens over: ’Sloten kinderspel voor deze gasten’

Amsterdam - Per maand gaan er duizenden gestolen e-bikes over de grens naar met name Oost-Europa. „Het is overduidelijk dat het vizier van de bendes verschoven is van de ’gewone’ fiets naar de elektrische variant. Ze zijn duurder, bij aanschaf tussen de twee en drieduizend euro en daardoor lucratiever”, stelt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme van de nationale politie. „Bovendien komen er steeds meer en rijden er inmiddels al zo’n vijf miljoen in ons land rond. Een Walhalla dus voor fietsendieven.”

