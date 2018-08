Eerste beelden aanslag Westminster (video)

Meerdere mensen raakten gewond, gelukkig niet levensbedreigend. Na het incident werd de verdachte snel in de boeien geslagen. Hij blijft momenteel vastzitten. Een anti-terrorisme-eenheid van de politie doet nog onderzoek. „Op dit moment behandelen we het incident als een daad van terroristische aard”, aldus de politie in een verklaring.

