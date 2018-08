Vrouw die 165 miljoen wint trouwt met bajesklant

Gillian Bayford trad in een 5-sterren hotel in Fife in het huwelijk met de 37-jarige Brian Deans. De man uit Dundee was eerder veroordeeld voor het oplichten van supermarktketen Tesco.

De moeder van twee kinderen zegt in The Sun dat ze vanaf het begin wist dat Deans een half jaar in de gevangenis heeft gezeten. „Maar het maakt me niks uit.”

Bayford won de jackpot destijds met echtgenoot Adrian Bayford. Vijftien maanden later ging het stel uit elkaar. De stress van het enorme bedrag maakte een eind aan negen jaar huwelijk.

Na de scheiding werd hun enorme acht miljoen euro kostende huis verkocht. Daarna verloofde ze zich met een autohandelaar, maar die relatie liep ook op de klippen. Hij zou een ’gold digger’ geweest zijn.

De nieuwe man van de miljonaire renoveert nu huizen. Gillian wil niet tegen The Sun zeggen onder wat voor voorwaarden het huwelijk is gesloten. „Dat gaat niemand wat aan.”