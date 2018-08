Ramp in Italië: hangbrug autosnelweg bij Genua ingestort

De weg is in beide richtingen over honderden meters ingestort. Volgens Corriere della Sera zijn er auto’s en mensen onder het puin bedolven geraakt. Reddingswerkers, hondenteams, ambulancemedewerkers en vele brandweereenheden zijn uitgerukt.

De instorting zou het gevolg zijn van problemen met de pyloon op de linkeroever van de rivier. Inmiddels wordt de omvang van de tragedie duidelijk. Volgens ambulancediensten zijn er ’tientallen doden’, ministers spreken over een ’verschrikkelijke tragedie’.

Op een video die wordt gedeeld op Twitter, is te zien dat een gewonde wordt afgevoerd. De ravage is enorm (voor meer beelden, zie onderaan dit bericht).

De brug voor de snelweg A10 stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en circa een kilometer lang. Een deel stortte dinsdag in toen de regio door hevige regens werd geteisterd.

Horrorfilm

Ooggetuigen zagen een beeld uit een horrorfilm. „Ik zag mensen op me afrennen, blootsvoets en doodsbang”, zegt Alberto Lercari, een plaatselijke chauffeur, tegen Corriere della Sera. „Ik zag een file en hoorde een gebulder. Mensen renden weg, op me af. Het was vreselijk.”

David Ricci reed langs de oever van de Polcevera, vlakbij de brug dus, en had een engeltje op zijn schouder. „Het puin kwam slechts 20 meter van mijn auto terecht”, vertelt hij tegen La Stampa. „Eerst stortte de centrale pilaar in elkaar, daarna kwam al het andere naar beneden. Alsof door de bliksem getroffen.”

