Dodental brugramp Genua loopt op

De hangbrug van de A10 stortte dinsdagmiddag in tijdens noodweer en liet een ravage achter. Niet alleen automobilisten kwamen in het gedrang; ook vielen er brokstukken op huizen van een dichtbevolkte wijk. Reddingsdiensten verwachten dat het dodental nog oploopt. De ramp wordt ’historisch groot’ genoemd. Francesco Bermano, directeur van het noodnummer voor Eerste Hulp 118, vertelde dat er ook in de huizen onder de brug vele gewonden en meerdere doden moeten zijn gevallen.

Op videobeelden van het moment waarop de brug instort, schreeuwen ooggetuigen ’Oh mio Dio, oh mio Dio!’ (zie video hieronder). De ramp leidt in Italië tot veel boosheid, te meer omdat de iconische brug, genoemd naar de architect, al jaren onderwerp van debat was vanwege de vele herstelwerkzaamheden.

Terwijl de reddingsoperatie in volle gang verdergaat (zie ook hieronder) en een krant heeft gefilmd hoe slachtoffers onder het puin vandaan worden gehaald, is heel Italië in rouw gedompeld: minister van Transport Danilo Toninelli noemt het een ’immense ramp’ en collega-minister Rixi spreekt over een ’verschrikkelijke tragedie’.

De brug voor de snelweg A10 stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en circa een kilometer lang.

Bekijk ook: Ingestorte brug Genua al jarenlang onderwerp van debat

Brokstukken op wijk

Onder een gedeelte van de viaduct is een dichtbevolkt terrein. Het grootste stuk van de ingestorte viaduct kwam in de rivier Polcevera terecht, maar er zijn ook grote wrakstukken op de huizen terecht gekomen, en op een treinspoor. Hoeveel slachtoffers er in de wijk zijn gevallen, is niet bekend.

De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn in Genua. Op dit moment zijn er nog geen berichten van Nederlanders die vermist worden.

Deze speurhonden zoeken naar slachtoffers. Ⓒ La Repubblica

’ Helden’

Op sociale media circuleren videobeelden waarop te zien is hoe reddingswerkers alles doen wat mogelijk is. De brandweer, agenten met speurhonden en andere reddingswerkers proberen zo veel mogelijk levens te redden.

„Het is de hel hier”, vertelt een reddingswerker aan Italiaanse media. Geluk bij een ongeluk: het is inmiddels gestopt met hevig regenen. „Dat maakt de operatie wel makkelijker.”

Zeker twee mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. „Dank voor de brandweer, en alle helden die nu levens redden”, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, op Facebook.

Horrorfilm

Ooggetuigen zagen een beeld uit een horrorfilm. „Ik zag mensen op me afrennen, blootsvoets en doodsbang”, zegt Alberto Lercari, een plaatselijke chauffeur, tegen Corriere della Sera. „Ik zag een file en hoorde een gebulder. Mensen renden weg, op me af. Het was vreselijk.”

David Ricci reed langs de oever van de Polcevera, vlakbij de brug dus, en had een engeltje op zijn schouder. „Het puin kwam slechts 20 meter van mijn auto terecht”, vertelt hij tegen La Stampa. „Eerst stortte de centrale pyloon in elkaar, daarna kwam al het andere naar beneden. Alsof door de bliksem getroffen.”

Bent u in Genua en heeft u iets meegekregen van de ramp?