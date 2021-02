Meer nieuwe huizen mét gas, doelstelling ’nog hele uitdaging’

De uitkomst staat in schril contrast met de wens uit het klimaatakkoord om de Nederlandse woningvoorraad aardgasvrij te maken. Onder leiding van PvdA-coryfee Diederik Samsom legden de klimaattafels zich vast om in 2030 1,5 miljoen huizen van het aardgas te hebben ontkoppeld. „Die doelstelling is nog een hele uitdaging”, concludeert CBS-woordvoerder Cor Pierik.

Afgekoppeld

In de genoemde periode werd in 12.000 woningen de gaskraan definitief afgekoppeld. Samen met 41.000 gasloze nieuwbouwhuizen kwam het totaal daarmee op 53.000 duurzame Samsom-woningen. In dezelfde jaren groeide het aantal nieuwe woningen mét een gasaansluiting echter nog harder: met 78.000.

Pierik benadrukt dat dit deels een vertekend beeld schept. Sinds 2019 is „echt wel het nodige gebeurd richting aardgasvrij”, zegt hij. Zo groeide in 2019 en 2020 het percentage nieuwbouwhuizen dat zonder aardgasaansluiting werd opgeleverd razendsnel. „Maar dat is pas terug te zien in de CBS-cijfers van volgend jaar.”

Ombouwen

Van de 7,8 miljoen woningen werden er in 2019 450.000 op andere wijze verwarmd dan aardgas. Om daar 1,5 miljoen van te maken voor 2030 moet het tempo van de ombouw omhoog. Met het ritme van 2017-2018 – gemiddeld 6.000 woningen per jaar – zou het klimaatdoel pas over 175 jaar zijn bereikt.

De provincie Utrecht is koploper in het aardgasvrij maken met 0,4 % van de bestaande woningen. In Purmerend zijn procentueel de meeste huizen van het aardgas: 62,7 %. Die worden nu verwarmd door grootschalig houtige biomassa te verstoken.