Drie jaar cel voor ouders verwaarloosde Jaden

Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf jaar gevangenisstraf tegen de 35-jarige Udo D. en Jessica T.

Aan de lijdensweg van het jongetje kwam een jaar geleden een einde toen gasten op de camping in Misten bij Winterswijk de vrijwel naakte Jaden in hun tent aantroffen. Het kind was uitgehongerd aangevallen op de voedselvoorraad van de gasten. De autoriteiten werden ingeschakeld, en kort erna werden de ouders aangehouden.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bleek dat Jaden van zijn ouders slechts water en brood te eten kreeg en geregeld werd opgesloten in een kist, waarin hij ook zijn behoefte moest doen. Zijn polsen en benen werden vastgebonden met tiewraps. Volgens zijn vader was de jongen onhandelbaar en moeilijk.

In een eerder opgenomen verklaring die in de rechtbank werd afgespeeld, vertelde Jaden hoe zijn vader hem geregeld in de kist beschimmeld brood toewierp, en boos werd als hij zijn behoefte deed in de kist. Ook zijn moeder was vaak boos op hem, en sloeg hem, aldus Jaden. Eén keer zou ze hem een nacht in een ijskoud bad hebben laten liggen, omdat Jaden in een hoek van de woonkamer had gepoept. Zijn vader had hem verboden om naar de wc te gaan omdat hij niet goed kon schrijven.

Zijn twee zusjes kregen wel normaal te eten, en mochten douchen. Het echtpaar werd in Duitsland eerder veroordeeld voor mishandeling van hun oudste zoon Julian. Udo D. heeft zijn straf al uitgezeten, maar Jessica T. nog niet omdat ze zwanger was ten tijde van de veroordeling. Om aan opsluiting te voorkomen vluchtte het stel naar Nederland.