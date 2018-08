Genua: Nederlander Malik gered door de outlet

Hij was per auto met zijn vrouw en twee kinderen onderweg van Milaan naar Genua.

Ze waren van plan een aantal dagen aan zee door te brengen en vervolgens door te rijden naar Monaco.

„We reden richting de bewuste brug en een kwartier voordat hij instortte zagen we een outletcentrum langs de snelweg. We besloten daar nog even langs te gaan. Bizar, want een paar minuten later lazen we dat de brug waar we even later overheen zouden zijn gereden was ingestort.”

Volgens Malik begint het nieuws langzaam door te dringen in het Italiaanse outletcentrum. „Iedereen die het leest schrikt enorm. Mensen die hier werken hebben ook veel familie en vrienden daar in de buurt.”

Malik gaat met zijn gezin op zoek naar een andere bestemming voor de komende dagen.