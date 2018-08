Duitse jager schiet per ongeluk man in auto dood

Niet de jager uit het verhaal. Ⓒ ANP XTRA

NITTENAU - Een jager in Duitsland heeft per ongeluk de passagier van een langsrijdende auto doodgeschoten. Het 47-jarige slachtoffer was tijdens de rit over een provinciale weg zondag plotseling in elkaar gezakt. Een fractie van een seconde daarvoor was een autoruit gebarsten.