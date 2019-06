Zwembadterreur in Zeeland

Dit beeld is niet gemaakt in het bewuste zwembad. Ⓒ Hollandse Hoogte / Image Source Ltd RF

KOEWACHT - Marokkaanse jongeren uit België hebben lange tijd voor zoveel ernstige overlast gezorgd in een zwembad in het Zeeuwse grensdorpje Koewacht, dat de burgemeester heeft besloten per direct alleen abonnementhouders toe te laten. De bezoekers zijn de intimidaties zat.