Noorden van Syrië al jaren toneel van conflict en onenigheid Turkse militaire operatie ophanden tegen Koerdische strijders

Een Turkse militair afgelopen jaar in het noordwesten van Syrië na de nodige onrust aldaar. Ⓒ ANP / AFP

ISTANBUL - Het Turkse leger kan ieder moment het noorden van Syrië binnenvallen nadat de Turkse Veiligheidsraad donderdag bijeen is gekomen en na afloop hierop in een verklaring heeft gezinspeeld. Koerdische strijders bij de grens zijn Ankara een doorn in het oog.