Louter een leuter bij ’ludiek’ protest politicus

De Noor wil zo een statement maken tegen massatoerisme. Hij plaatste een foto op Instagram van zijn vakantiestekje bij de fjorden, met op de achtergrond een cruiseschip.

Het was een ’spontane actie’, vertelt Svein Ingvald Opdal tegen Noorse staatsmedia. „We kwamen aan in Olden, en zagen meteen drie grote cruiseschepen. We bedachten ons later dat er 11.000 toeristen waren in totaal. Ik ben niet zo enthousiast daarover.”

Terwijl zijn vakantie vorderde, kwamen meer en meer cruiseschepen aan in het kleine Olden. Toen op een rustige zondag twee schepen aanmeerden terwijl Svein ’s nachts naar buiten ging om te urineren, vroeg hij z’n vrouw een bijzonder kiekje te schieten.

„Zij wilde ’m niet op Facebook of Instagram zetten, dus deed ik het zelf”, aldus de lokale politicus van de Miljøpartiet De Grønne. Op sociale media leidt zijn foto tot hilariteit en (ietwat jolige) bijval. „Dappere strijder!”