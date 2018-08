Ooggetuige: ’Mensen renden doodsbang over de brug’

Dat vertelt de net van de schrik bekomen Silvia Rivetti uit Genova aan Adnkronos. Ze zegt dat het hard regende toen de brug instortte. Andere ooggetuigen zeggen te hebben gezien dat de bliksem insloeg.

De brug stortte volgens ooggetuigen in twee delen in. Na het neerstorten van een deel van de weg viel één grote pilaar om. „Volgens mij werd de weg door de bliksem getroffen”, vertelt automobilist David Ricci tegen de Italiaanse krant La Stampa. Hij had geluk: „Het puin kwam op slechts 20 meter van mijn auto terecht.”

Alberto Lercari, een Italiaanse chauffeur, zag net als Rivetti mensen in paniek de brug af rennen. „Het was vreselijk. Ik zag mensen op me afrennen, blootsvoets en doodsbang”, zegt hij tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera.

„Het was een komen en gaan van sirenes”, vertelt de 51-jarige Annarita aan La Stampa. „Het regende heel hard en ik zat met mijn man en zoon in de auto. We waren onderweg naar de Ikea, maar zagen dat de weg was afgesloten.” Het gezinnetje dacht dat er een ’normaal’ ongeluk was gebeurd en reed om. „Ik hoorde pas wat er was gebeurd toen ik bij de Ikea aankwam, op nog geen 500 meter van de weg.”