Zwijgende belager Turks consulaat blijft langer vast

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De 34-jarige man die zaterdagavond voorwerpen naar het Turkse consulaat in Amsterdam heeft gegooid, blijft langer vast zitten. De rechter-commissaris heeft besloten de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, veertien dagen in bewaring te stellen. De verdachte zwijgt tot nu toe. Het motief is niet duidelijk, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat hij een terroristische intentie had, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.