Vijf vragen Waardoor ontstaat een hersenbloeding en hoe kun je die herkennen?

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Edwin van der Sar kreeg tijdens zijn vakantie in Kroatië een hersenbloeding. Ⓒ ANP/ HH

Edwin van der Sar, tot voor kort algemeen directeur van Ajax, kreeg vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië een hersenbloeding en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Split. Daar ligt hij op de intensive care. Wat is een hersenbloeding en is er kans op volledig herstel?