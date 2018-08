Ulft in actie na verwoestende brand woonboerderij

Hans en Els voor de compleet verwoeste verswinkel. Ⓒ Telegraaf

Ulft - Door een allesvernietigende brand verloor de familie Luemes in Ulft in de nacht van zondag op maandag in één klap haar complete levenswerk: een prachtige woonboerderij annex biologische verswinkel. Het dorp Ulft staat nu massaal op: iedereen haakt aan om de familie uit de brand te helpen.