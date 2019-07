Nieuwe maanmissie moet eerste vrouw op maan zetten

Vicepresident Mike Pence tijdens de bekendmaking van een nieuwe maanmissie. Ⓒ AP

CAPE CANAVERAL - De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft op Cape Canaveral de Orion-ruimtecapsule onthuld waarmee een nieuwe maanmissie zal worden uitgevoerd. De missie van ruimtevaartorganisatie NASA heeft de naam Artemis. In eerste instantie gaat het om onbemande vluchten (Artemis 1), maar de bedoeling is in 2024 weer mensen op de maan te zetten, onder wie de eerste vrouw (Artemis 2 en 3).