John en Henny uit Leersum vast in Turkse cel: ‘miscommunicatie’

Bloemenadvies John Achterberg. Ⓒ Google streetview

LEERSUM - Twee eigenaren van een bloemenwinkel in Leersum zijn opgepakt op de luchthaven van Istanboel. Het bedrijf heeft dat via Facebook laten weten. Volgens het bericht is de aanhouding het gevolg van ,,miscommunicatie'' en zitten John en Henny in voorarrest.