Tonnen voor nertsenfokker, deel schade ’ondernemersrisico’

De CU-bewindsvrouw heeft een wet naar de Tweede Kamer gestuurd die een vervroegd einde regelt van de bontsector. Oorspronkelijk zou er al een einde komen aan de bedrijfstak in 2024, nu hoopt het kabinet dat het komende jaar al begint zonder bedrijfsmatig gehouden nertsen. Begin 2021 is het officieel verboden om de pelsdieren te houden.

Aanleiding voor de vervroegde stop zijn de vele uitbraken bij nertsenbedrijven. Meer dan de helft is inmiddels getroffen en geruimd. Gezondheidsexperts vrezen dat het virus onder de dieren blijft rondzwerven zodra het onder mensen is uitgestorven. Een nieuwe uitbraak ligt dan op de loer. Verder is angst voor mutatie van het virus, zoals onlangs in Denemarken.

Inkomensschade

In totaal trekt het kabinet 150 miljoen euro uit om de sector te compenseren. De vergoeding per ondernemer kan verschillen. Nertsenfokkers krijgen een vergoeding voor de inkomensschade, een tegemoetkoming voor het vinden van ander werk, compensatie voor de kosten voor het ontslaan van personeel en een vergoeding voor het waardeverlies van fokteven die volgend jaar niet meer gebruikt kunnen worden.

Uit een voorbeeldsom blijkt dat een ’gezond bedrijf’ bijna 650.000 euro kan krijgen en een geruimd bedrijf een half miljoen euro. Hier is al 15 procent ’ondernemersrisico’ in verrekend. De bedrijven die geruimd zijn vanwege een uitbraak van het coronavirus krijgen een minder hoge vergoeding.

Leeg bedrijf

Bedrijven die op dit moment geen dieren hebben - een deel doet dat vanwege de lage pelsprijs - kunnen ook in aanmerking komen voor compensatie. In het rekenvoorbeeld van het ministerie valt te lezen dat een leeg bedrijf waar vierduizend fokteven mogen worden gehouden ruim 480 duizend euro kan krijgen. Zo’n onderneming moet wel kunnen aantonen dat ze plannen hadden om weer op te starten. Als alle kooien al weg zijn kan er geen vergoeding worden uitgedeeld.

Bij linkse partijen in de Tweede Kamer ligt de steun gevoelig. Schouten heeft eerder benadrukt dat de steun niet te hoog zal zijn. Maar ook niet te laag, anders zou de sluiting van de sector kunnen stranden bij de rechter. Voor bedrijven gecompenseerd gaan worden, moet de wet nog door het parlement. Wanneer het loket voor ondernemers precies open gaat is nog niet duidelijk.