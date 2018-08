Italiaan stort van brug en overleeft val: ’Het was apocalyptisch’

„Ik weet niet wat me gered heeft. Maar ik ben oké”, vertelt hij vanuit de ambulance aan de krant La Stampa. Capello, die snel werd gevonden door hulpdiensten, is heel blij dat hij het heeft overleefd: „Het was angstaanjagend, apocalyptisch, zoals in een film. Ik heb heel veel geluk gehad, echt een mirakel.”

Hij snapt niet hoe zo’n ramp kan gebeuren op een van de drukste wegen in Italië. „Het is haast ondenkbaar. Godzijdank kan ik het nog navertellen.”