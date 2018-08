Hotelier jaagt op eetpiraten ’Henk en Jolanda’

Het koppel dat zich voordeed als Henk en Jolanda checkte in met nep-ID’s.

TUBBERGEN - Ze leken zo joviaal, gewoon een stel vriendelijke zestigers. Maar niets bleek minder waar. ’Henk en Jolanda’, zoals het stel zich inschreef bij hotel-restaurant MarCant in Tubbergen, vertrokken na een weekje in de watten te zijn gelegd met de noorderzon. En de rekening werd niet betaald. Dit tot grote woede van hotelier Marc Nolte. „Ik voel me compleet gebruikt door ze”, zegt hij onomwonden.