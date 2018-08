Reddingswerkers vrezen dat rest brug instort

Een groot deel van de enorme brug die een dal met het riviertje de Polcevera, woonwijken en industrieterreinen overspande, stortte kort voor het middaguur in. Een van de drie pylonen van gewapend beton zakte ineen en circa 200 meter autosnelweg stortte naar beneden. De meeste slachtoffers zaten in de naar schatting 35 auto’s of trucks die naar beneden stortten.

Volgens verschillende autoriteiten betrokken bij de hulpverlening zijn er rond de 35 mensen omgekomen. Van de gewonden zijn er vijf er zeer ernstig aan toe. Over de oorzaak is nog niets te zeggen, benadrukken de autoriteiten in Genua. De ramp gebeurde tijdens hevig onweer en storm.

Oorzaak instorting

Ooggetuigen meldden dat de bliksem insloeg in de hoge betonnen pyloon die instortte. Anderen wijzen op problemen met de constructie die al opdoemden kort na de opening van de brug in 1967.

De brug is een product van architect en ingenieur Riccardo Morandi (1902-1989). Hij is internationaal beroemd geworden met zijn ontwerp voor bruggen uit gewapend beton en stalen kabels. Een van zijn bekendste werken is een veel langere versie van de brug in Genua die in Venezuela is gebouwd. Deze brug over het Meer van Maracaibo (Generaal Rafael Urdanetabrug) is bijna 8,7 kilometer lang en ging in augustus 1962 open.

