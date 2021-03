’Wijs bruine vloot aan als werelderfgoed’

Door de schepen op de prestigieuze Unesco-lijst te plaatsen, denken de provincies het voortbestaan van de vloot voor altijd te kunnen beschermen. „Bovendien kan historische erkenning helpen om straks na corona meer toeristen te interesseren voor een vaartocht”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum tegen De Telegraaf.

Wereldgeschiedenis

Hij trekt samen met onder anderen Noord-Holland, Flevoland en Friesland op om Den Haag te overtuigen naar Unesco te stappen en van de sector levende wereldgeschiedenis te maken. Van Hijum hoopt dat de erkenning helpt om meer financiële middelen los te krijgen: „Nederland is het enige land in Europa waar op alleen een commerciële manier de vloot draaiende moet worden gehouden, andere landen geven subsidie.”

De bruin vloot bestaat uit enkele honderden historische zeilschepen – met typisch Nederlandse en Friese scheepsklassen zoals de tjalk, botter en aak – die nog altijd commercieel gebruikt worden voor passagiersvaart. Door de coronaregels liggen de vaartuigen nu werkloos voor anker.

Groene maatregelen

Het kabinet heeft in augustus al 15 miljoen euro steun toegezegd, maar tot nu toe hebben schippers nog geen cent ontvangen. De problemen stapelen zich nu op, want de overheid vuurt steeds meer groene maatregelen op de varende monumenten af. Er zijn allemaal eisen in aantocht op het gebied van schonere motoren en regeltjes over afvalwater.

„De marges in de sector zijn niet hoog en veel ruimte om te investeren is er niet”, zegt de CDA-bestuurder uit Overijssel. „De schepen liggen stil, hebben geen inkomsten maar wel uitgaven. Dit dreigt de bodem definitief onder de sector vandaan te halen.”

Het ministerie van Economische Zaken laat weten nog steeds bezig te zijn met het optuigen van een regeling. Eind maart moet duidelijk worden hoe de schippers extra hulp kunnen krijgen en pas rond de zomer kan de steun worden overgemaakt. Een zegsman van het departement benadrukt dat de schippers gebruik mogen maken van het steunpakket voor alle ondernemers.