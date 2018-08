Ontsnapte papegaai scheldt brandweerman uit en vlucht

Nadat de ontsnapte papegaai Jessie drie dagen op een dak zat, namen de zorgen om haar welzijn toe. Een brandweerman die de taak kreeg haar eraf te halen, kwam voor een grote verrassing te staan.

Hem werd verteld dat hij het vertrouwen van Jessie kon winnen door ’I love you’ tegen haar te zeggen. Dat deed hij en de kleurige papegaai zei ’I love you’ terug. Toch was het al snel voorbij met de vleierij, toen Jessie andere aangeleerde zinnetjes uit begon te spreken.

Ⓒ Screendump Twitter

’Fuck off’

’Fuck off!’, zei ze pardoes tegen haar helper. Die was niet erg beledigd en zag er de humor wel van in. Veel tijd om te lachen had hij echter niet, want toen vloog Jessie demonstratief naar het volgende dak. Vervolgens ging de brutale papegaai in een boom zitten.

Nu was in elk geval wel duidelijk dat Jessie niet gewond was. De pogingen om haar naar beneden te krijgen, werden gestaakt.

Een dag later is ze overigens alsnog teruggevlogen naar haar bezorgde baasje. Die nam een korte video op met een speciale boodschap voor de brandweerman. Het duurt even, maar dan zegt Jessie - heel netjes - ’thank you’.