Wagner-baas Prigozjin: ’Laten we eerlijk zijn, Oekraïne vecht dapper voor Bachmoet’

„Laten we eerlijk zijn. Het Oekraïense leger vecht dapper voor Bachmoet en Soledar. De berichten over hun massale desertie zijn niet waar”, aldus de bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

Het Britse ministerie van Defensie acht een omsingeling in de regio op korte termijn onwaarschijnlijk omdat het Oekraïense leger in Bachmoet en omgeving stand weet te houden. Kiev heeft er na het „constant afslaan van Russische aanvallen” extra militairen naartoe gestuurd. Het gebied tussen Bachmoet en Soledar is volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski „een van de bloedigste aan het front.”

Bachmoet en Soledar liggen in Donetsk, een van de vier Oekraïense regio’s die Rusland vorig jaar illegaal annexeerde. Separatistenleider Denis Poesjilin heeft dinsdag tegen Russische staatstelevisie verteld dat Soledar „dicht bij de bevrijding” door Rusland is. Hij zegt ook dat daar „een hoge prijs” voor wordt betaald en de Oekraïense troepen zich „nog verzetten.”

Zoutmijnen

De zoutmijnen rond Bachmoet en Soledar zijn volgens experts mede de reden voor het zware Russische offensief in de regio. In de oude mijnen zouden veel militaire voertuigen veilig kunnen worden ondergebracht, buiten het bereik van de Himars-raketten van Oekraïne.

Soledar ligt op 10 kilometer ten noorden van Bachmoet, waar al maandenlang om wordt gevochten. De verovering van Bachmoet is momenteel een belangrijk doel voor Rusland, denkt Londen. De Britten verwachten dat wordt geprobeerd vanuit het noorden Bachmoet te omsingelen en de Oekraïense communicatielijnen te verstoren.