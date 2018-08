Echtpaar zwijgt over Ivana

De advocaat van de Amerikaanse man en zijn Kazachstaanse vrouw zal woensdag in de rechtbank toelichten waarom zij – ondanks eerdere toezeggingen – toch niet aanwezig zullen zijn. „Verder ben ik geïnstrueerd om niet met de media te praten, dus meer zal ik daarover ook niet zeggen”, zei advocaat Genetan. „Ik ben hier alleen om aantekeningen te maken.”

Net als alle andere getuigen in de zaak van Ivana Smit zijn de Johnsons opgeroepen door de politie om te verschijnen in de rechtbank. Pas aan het eind van het juridische onderzoek dat nu plaatsvindt in de rechtbank zal blijken wat de gevolgen van hun afwezigheid zijn.

Uitkomsten

Sankara Nair, de Maleisische advocaat die de familie van Ivana in Kuala Lumpur bijstaat, legt uit dat eerst het hele proces moet worden afgemaakt. „Aan het eind van het onderzoek vonnist de rechter. Er zijn drie mogelijke uitkomsten. De rechter kan ten eerste concluderen dat Ivana’s dood een ongeluk was. Daarnaast kan het een open vonnis zijn, omdat onduidelijk blijft hoe ze is gestorven. De derde optie is verdenking van moord”, zegt hij.

Pas als de zaak is afgesloten en er verdenking van moord is, kan de politie de zaak weer heropenen en een nieuwe dagvaarding uitschrijven. Het kan moeilijk worden om hen alsnog de getuigenbank in te krijgen als de Johnsons zich bevinden in het buitenland. Op het LinkedIn-profiel van Alexander Johnson is te lezen dat hij gevestigd is in de Verenigde Staten. Kort geleden stond daar nog Singapore vermeld.

Ivana Smit overleed vorig jaar in Kuala Lumpur.

Familiewoordvoerder oom Fred had niet verwacht dat het echtpaar zou komen opdagen. „Hun afwezigheid laat niet alleen zien dat ze bang zijn, maar maakt ze ook verdacht. Kennelijk prefereren ze dat toch boven het alternatief om in de rechtbank te verschijnen. Hier zouden ze namelijk in detail moeten verklaren wat er met Ivana gebeurd is. En onze advocaat zou kritische tegenvragen stellen en gehakt van hen maken.”

Moeder Karin kan haar woede en verdriet amper onder woorden brengen. Ze twijfelde al aan de komst van de mensen die de laatste uren doorbrachten met haar dochter. „Maar het is een logische stap nu blijkt dat ze hun poetsvrouw het huis hebben laten schoonmaken voordat de politie sporenonderzoek kon doen.”

Vreemd

In de rechtbank verklaarde de manager van het gebouw Vanessa dinsdag dat de technische recherche pas een dag later arriveerde in het appartementencomplex. Daarnaast vertelde de werkster van het echtpaar dat zij opdracht had gekregen van Luna Johnson om het appartement schoon te maken. Werkster Nur: „Op mijn vrije dag kreeg ik een telefoontje van Luna. Zij werd vastgehouden door de politie, bleek achteraf. Maar dat zei ze niet tegen mij. Luna klonk heel rustig. Ze vroeg me om hun kind op te halen en het appartement schoon te maken. Ik wist op dat moment niet dat er een meisje was gestorven.”

De schoonmaakster vond het wel vreemd dat ze het telefoontje pas zo laat kreeg. „Ik haal het kind vaker op uit school. Maar nooit op dit tijdstip, het was rond 8 uur ’s avonds. Een kind hoort eerder uit school opgehaald te worden. Omdat de Johnsons toen in gevangenschap werden gehouden, heb ik hun kind twee weken verzorgd.”

Moeder Karin weet niet of ze boos of verdrietig moet zijn dat de Johnsons besloten om niet te komen. „Ze hadden het echtpaar nooit mogen laten vertrekken tot het onderzoek was afgerond. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar ze mogen niet zomaar ontsnappen. Ik ben ook afgereisd naar Maleisië, hoe zwaar het mij ook valt om weer terug te zijn op deze plek. Het land waar Ivana stierf.”

Opa Hendrik had graag gezien dat het echtpaar was komen opdagen. „Al was het maar omdat we dan antwoorden kunnen krijgen die niemand anders ons kan geven. Maar ze hebben nooit de moeite genomen om de familie te woord te staan. Dus het verbaast me ook niet dat ze er niet zijn. De belangrijke informatie krijgen ze toch wel doorgespeeld van hun advocaat, die elke zitting aanwezig is.”

De familie ziet één lichtpuntje. In haar oordeel zal de rechter zeker meewegen dat de Johnsons weigerden om te verschijnen in de Maleisische rechtbank, verzekert advocaat Nair. „Hiermee maken de Johnsons zichzelf verdacht. Dat doet hun verklaring weinig goeds.”