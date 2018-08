Turkije laat Griekse militairen voorlopig vrij

Turkse veiligheidsdiensten arresteerden de twee. Ze worden verdacht van het onrechtmatig binnendringen van Turkije en een poging tot militaire spionage. Volgens Griekenland zijn de twee militairen per ongeluk op Turks grondgebied gekomen toen ze illegale vluchtelingen volgden. Volgens Anadolu zal het onderzoek tegen de twee worden voortgezet.

’Daad van rechtvaardigheid’

„De vrijlating is een daad van rechtvaardigheid en zal de vriendschap, goed nabuurschap en stabiliteit in de regio versterken”, zei de Griekse premier Alexis Tsipras in een reactie.

De zaak wakkerde de spanningen aan tussen de twee naburige NAVO-bondgenoten. De regering in Athene sprak van een gijzelingssituatie.

Omgekeerd verblijven er acht Turkse militairen in Griekenland die Turkije hadden ontvlucht na de staatsgreep. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan riep de Griekse regering op de acht uit te leveren. De Griekse justitie weigerde herhaaldelijk uitlevering omdat de acht mannen in Turkije een oneerlijk proces zouden krijgen. Drie van de militairen hebben inmiddels asiel gekregen in Griekenland.