Pokeraar draagt ’geluksketting’ van overleden schoonvader en gaat met vier ton naar huis

De jackpotwinnaar nam met twee vrienden deel aan het Weekly Poker toernooi, maar hij lag er al vrij snel uit. Hij speelde daarna door aan de Ultimate Poker tafel. Daar kreeg hij volgens Holland Casino een winnende hand: een ruiten Royal Flush. De pokeraar sloeg volgens het casino zo hard op tafel bij het vallen van de Mega Jackpot dat hij bij het verlaten van het casino nog zere handen had.

De man zat met ’een flinke lading emotie’ aan tafel, stelt het casino. „De schoonvader van de man is drie jaar geleden overleden. Hij kwam regelmatig in Holland Casino in Amsterdam en droeg altijd een gouden ketting, die geluk zou moeten brengen. Voor het eerst sinds het overlijden van zijn schoonvader droeg de jackpotwinnaar de gouden ketting van zijn schoonvader, die vervolgens wel heel veel geluk bracht”, aldus een woordvoerder.

Volgens het casino had de gelukkige winnaar net een gesprek voor een hypotheek gehad, maar dat gaat hij nu afzeggen.