Verkrachting wekt woede

Afgelopen weekeinde lokte de 30-jarige, flink beschonken dader Mansor S. bij het Centraal Station in Hamburg een 14-jarig meisje mee naar een portiek en verkrachtte haar daar. Het slachtoffer kon, weliswaar getraumatiseerd, vluchten en hulp halen. De dader werd in de kraag gevat.

S. kwam zeven jaar geleden in de Bondsrepubliek aan en pleegde daarna een lange reeks misdrijven. Binnen een jaar werd hij voor het eerst veroordeeld, vanwege mishandeling. Al in 2013 moest de man het land verlaten, maar hij ging niet, net zoals een half miljoen andere uitgeprocedeerde asielzoekers die nog steeds in Duitsland verblijven.

Er wordt nauwelijks naar Afghanistan uitgezet, vanwege de gespannen veiligheidssituatie in het land. Zo konden ongewenste personen als Mansor S. lange tijd in Duitsland blijven. Pas de afgelopen maanden worden uitgeprocedeerde asielzoekers naar Kaboel gevlogen, waar nu minder dreiging zou zijn.

Het Duitse justitie- en asielsysteem blijkt consequent uitzetting tegen te gaan. De openbare aanklager wilde S. laten blijven, omdat er nog een hoger beroep loopt. Laatst werd een 20-jarige asielzoeker uit Iraaks Koerdistan terug naar Duitsland gevlogen om voor de rechter te verschijnen vanwege de moord op het joodse meisje Susanna (14). En de na jarenlang getouwtrek uitgezette lijfwacht van topterrorist Osama Bin Laden moet van Tunesië terug naar Duitsland, vindt de rechtbank.

Intussen vinden er in Oost-Duitse steden als Dresden en Cottbus regelmatig demonstraties plaats van boze burgers die zich tegen migratie en vluchtelingen uitspreken. Zaken zoals die van Mansor S. bevestigen hun standpunten.