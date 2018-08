Afscheid van doodgeschoten Linda (47) en Jimmy (6)

Linda’s en Jimmy’s uitvaartplechtigheid staat voor komende vrijdag in een crematorium te Zutphen gepland. Hun nabestaanden spreken in een verklaring over alle steun die ze hebben mogen ontvangen.

„De familie heeft veel steun aan de ontelbare en hartverwarmende tekenen van medeleven, waarvoor zij iedereen hartelijk wil danken. Ook willen we bijzondere dank uitspreken voor de medewerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands consulaat in New York en de KLM voor het begeleiden van de familie.”

Jimmy zou na de zomervakantie in groep drie beginnen. Ouders van andere leerlingen zijn door de schooldirectie per mail geïnformeerd over de vreselijke tragedie.

Het is nog niet bekend of Saskia eveneens in Nederland haar laatste rustplaats zal krijgen.

Bekijk ook: Linda Olthof vloog haar dood tegemoet