’Aanslagpleger’ Londen is 29-jarige Brit

Zeker drie mensen raakten gewond. Agenten konden de bestuurder ter plekke aanhouden.

„Aangezien sprake lijkt te zijn van opzet en gezien de methode en het feit dat dit een iconische locatie is, behandelen we dit als een terroristisch incident”, zei het hoofd van de Britse antiterreurdienst, Neil Basu. In de auto zijn verder geen wapens gevonden.

Werkt niet mee aan verhoor

Basu zegt dat de verdachte niet bekend is bij de veiligheidsdiensten en dat hij niet meewerkt aan zijn verhoor. De Britse minister van Veiligheid Ben Wallace zei dat hij een Brits staatsburger is die „oorspronkelijk uit een ander land afkomstig is.” De man zou uit de omgeving van Birmingham komen, meldden bronnen aan de BBC.

Later dinsdag doorzocht de politie zocht drie adressen, twee in Birmingham en een in Nottingham.

Slachtoffers hebben ziekenhuis verlaten

De hulpdiensten brachten na de aanrijding twee van de drie gewonden naar het ziekenhuis. Volgens de BBC hebben zij inmiddels het ziekenhuis verlaten. Premier Theresa May liet weten mee te leven met de slachtoffers.

Door een vergelijkbare aanslag bij het Britse parlement vielen vorig jaar nog vijf doden. De dader reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten. Een gewapende agent schoot aanvaller Khalid Masood vervolgens dood.