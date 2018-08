Halsema laat beschoten pand sluiten

De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, laat de gemeente weten. „De beschieting van het pand en het aantreffen van een handgranaat heeft een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten het bedrijf per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.”

Of het pand aan de Jan Evertenstraat, nabij het Rembrandpark, waar eveneens een explosief is aangetroffen, ook wordt gesloten is nog onduidelijk.

