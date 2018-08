Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon

De hoogste rekening is die voor de verdediging van Marco Kroon in 2010 toen hij werd aangehouden op verdenking van verboden wapen- en harddrugsbezit. Het kantoor van raadsman Knoops bracht hiervoor bijna 2,5 ton in rekening.

Dit blijkt uit documenten die De Telegraaf door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur in handen kreeg. De factuur voor de bijstand in 2017 en dit jaar is een stuk lager. Die rekening bedroeg krap 43 mille.

