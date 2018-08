Brugdrama slaat diepe wonden in Genua

De centrale pyloon van de Morandi-brug begaf het, waarna het hele middenstuk instortte. Ⓒ REUTERS

Genua - Italië is in diepe rouw na de instorting van de Morandi-brug in Genua. De ramp eiste gisteren zeker 26 slachtoffers en heeft een enorme ravage veroorzaakt. Tientallen auto’s stortten naar beneden. De betonnen brokstukken van de brug doorboorden de huizen in de wijk. De stad is verscheurd.