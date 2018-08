Dodental brugdrama Genua naar 39

Het dodental loopt waarschijnlijk verder op. Vijftien mensen raakten gewond, van wie negen er ernstig aan toe zijn, en minstens tien mensen worden nog vermist. Op het moment dat de brug instortte, reden naar schatting 35 voertuigen op de brug.

De hangbrug van de A10 stortte dinsdag in tijdens noodweer en liet een ravage achter. Niet alleen automobilisten kwamen in het gedrang; ook vielen er brokstukken op huizen van een dichtbevolkte wijk. De reddingswerkzaamheden werden ’s nachts voortgezet in de hoop levenden onder het puin vandaan te halen.

