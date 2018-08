’Aso-azc’s staan grotendeels leeg, derde van bewoners gaat illegaliteit in’

In Hoogeveen en Amsterdam kunnen in totaal honderd vreemdelingen onder extra toezicht worden geplaatst, maar in de eerste vier maanden na de opening werden slechts 36 mensen opgevangen, zo blijkt uit cijfers die de Volkskrant opvroeg via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob).

Vorig jaar werd in totaal 1,2 miljoen euro uitgegeven aan de twee ’extra begeleiding en toezichtlocaties’ ofwel ebtl’s, kosten die vooral aan personeel werden besteed, terwijl die locaties alleen in december open zijn geweest. In totaal waren er zeven bewoners. Per vreemdeling kostte de opvang vorig jaar dus ruim 177.000 euro.

De verwachting is dat de kosten per asielzoeker, nu nog torenhoog, gaan dalen naarmate er meer ’aso-asielzoekers’ naar deze locaties worden gestuurd. Bovendien wijst het COA op aanpassingen aan het gebouw, die voor een grote kostenpot in het begin hebben gezorgd.

Werkt het?

De aso-azc’s zijn in het leven geroepen om overlastgevende asielzoekers beter in toom te kunnen houden. De bewoners volgen een intensief programma dat ook door de reclassering wordt gebruikt. Zo moeten ze op het rechte spoor komen.

Of het werkt, is de vraag. Van de 36 geplaatste vreemdelingen zijn er twintig alweer vertrokken, waarvan tien ’met onbekende bestemming’. Dat betekent doorgaans dat ze de illegaliteit zijn ingegaan, schrijft de Volkskrant.

Waarom zo weinig?

Dat er zo weinig asielzoekers naar de aso-azc’s worden gestuurd, ligt volgens het COA aan afspraken om in het begin nog even ’te testen of alles functioneert als gepland’. Hoeveel mensen er na maart zijn geplaatst, wordt later pas bekendgemaakt.