Zette Catharina T. met opzet huis in brand waarin vrouw (58) overleed?

Bij de brand kwam vorig jaar een 58-jarige vrouw om het leven. De bewoner van de woning, een ex-verslaafde man, treft geen blaam, zo communiceerde de politie vrij snel na het incident. Hij was ook niet thuis.

De brand brak vorig jaar uit op het moment dat omwonenden bezig waren met een buurt-barbecue. Door het feestrumoer duurde het even voordat de brand werd ontdekt. Uiteindelijk werd een lichaam in het huis gevonden. De 53-jarige Catharina T. zou het huis met opzet in brand hebben gezet, en moet zich vandaag verantwoorden.

Sinds de brand werd het pand niet meer verhuurd aan cliënten van IrisZorg, omdat de buurt in opstand kwam.

Verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak vanaf 09.00 uur live, met updates die in dit bericht zichtbaar zullen zijn.