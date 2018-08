Explosief ontploft in Amsterdamse straat die geterroriseerd wordt

Wéér een explosief in de geplaagde Johan Huizingalaan in Amsterdam, die dinsdagnacht ook daadwerkelijk tot ontploffing kwam. Er vielen geen gewonden. Bewoners zijn het geweld in de Amsterdamse wijk Nieuw-West inmiddels spuugzat.

Bewoner Iddo uit de straat gaat al vroeg naar zijn werk. ,,Nee he, niet nog een keer. Wat is hier allemaal aan de hand? Ik ben de andere twee keren wakker geschrokken, vannacht ben ik er gelukkig doorheen geslapen. Maar dit is toch niet meer normaal?”

In het weekeinde werd er ‘s nachts geschoten op de interieurwinkel op de hoek met de Comeniusstraat. Bewoners zaten twee nachten later weer rechtop in hun bed, nadat 50 meter verderop tientallen schoten werden gelost op een uitzend- en schoonmaakbedrijf. Daar lag bij de achterdeur nota bene een handgranaat. Burgemeester Femke Halsema heeft deze winkel voor onbepaalde tijd laten sluiten.

Radeloos

De terreur in de straat gaat evenwel door. Vannacht om 01.50 uur is er binnen 100 meter van beide eerdere beschietingen een explosief afgegaan. Ditmaal lijkt het gericht op de eetgelegenheid Marrovaan. De deur is vernield. Het bushokje ervoor is ook ernstig beschadigd.

Buurtbewoners zijn radeloos, zo vertelden ze gisteren ook aan De Telegraaf. „We moeten hier nog anderhalve maand zijn voor ons werk, maar niet op deze manier. Dat trek ik niet”, vertelt een vrouw in de Johan Huizingalaan. Een ander is er ’doodziek’ van.