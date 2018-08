’Komende vier zomers blijven heet’

Hij en een Franse collega schrijven in Nature Commmunications dat de aarde van 2018 tot 2022 in de ban zal zijn van een ’warme anomalie’. Van 2000 tot 2014 was er volgens de onderzoekers een pauze in de opwarming, en de aarde zou nu met een inhaalslagje bezig zijn, zo schrijft De Volkskrant. De kans op extra warme zomers tot 2022 zou 70% zijn.

De krant sprak ook met het eScience Center in Amsterdam. Wilco Hazeleger noemt de voorspelling ’bijzonder’, maar benadrukt dat de metingen maar over een hele korte reeks van jaren gaat. Dryfhout en zijn collega hadden in ieder geval wel deze hete zomer voorspeld.