Studente (22) verkoopt maagdelijkheid bij opbod

De 22-jarige, die zich omschrijft als ’verlegen’, wil er een miljoen mee ophalen.

„Ik heb nog nooit een date gehad en ik ben heel verlegen. Ik hoop dat de winnaar een vriendelijk en beleefd persoon is, een gentleman”, zo vertelt ze aan Daily Mail. „Wel ben ik een beetje angstig, en nerveus over hoe het allemaal zal voelen, het is tenslotte mijn eerste keer.”

Het uiterlijk van de uiteindelijke winnaar kan haar niet veel schelen, zo schrijft ze op haar website, maar wel hoe die zich gedraagt. „Ik bewonder respectvolle en intelligente mannen met een goed gevoel voor humor. Mannen die zorgen voor een vrouw, complimentjes geven en weten wat ze willen.”

Van het geld wil ze een huis kopen waarin ze met moeder en kleine zusje kan gaan wonen. Ook wil ze haar studieschuld aflossen en een eigen bedrijfje starten.

Tot nu toe is op haar site 250.000 euro geboden. Op DE dag zal de studente een bodyguard meenemen om haar te beschermen.

Haar familie weet van niks, maar Danielle vertrouwde het geheim wel toe aan haar beste vriendin.