Dit zijn de slachtoffers van Genua

Bij de ramp vielen voor zover bekend 35 doden. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Er zijn inmiddels zestien vrouwen, elf mannen en twee kinderen geïdentificeerd.

Onder de slachtoffers zijn ook drie Fransen die van Montpellier naar Sardinië reisden. Eén van de doden kon aan de hand van een armband en een hanger worden geïdentificeerd.

Elisa Bozzo stortte met haar zwarte Corsa naar beneden en overleed. Ⓒ FB

De 34-jarige Elisa ’La Ely’ Bozzo reed volgens Italiaanse media met haar zwarte Opel Corsa over de brug toen de grond letterlijk onder haar verdween.

Het jonge gezin Robbiano kwam om bij de ramp in Genua Ⓒ FB

Roberto Robbiano, zijn vrouw Ersilia Piccinino en hun 7-jarige zoontje Samuel kwamen om het leven toen ze met hun auto naar beneden stortten. De electriciën Roberto trouwde in 2014 met zijn Ersilia. Het gezin uit Campomorone (vlakbij Genua) postte regelmatig op Facebook en daaruit komt een beeld van een gelukkig drietal met een zwart-witte huiskat.

Amateurvoetballer Andrea Cerulli liet op weg naar zijn werk het leven bij het brugdrama Ⓒ FB

Amateurvoetballer Andrea Cerulli was op weg naar zijn werk toen de brug het begaf. De club Portuali Voltri is in diepe rouw gedompeld door het verlies. Andrea laat een zoontje na.

Luigi Altadonna is één van de slachtoffers in Italië. Ⓒ FB

Het stadje Borghetto rouwt om de dood van de 35-jarige Luigi Matti Altadonna. Hij reed met zijn bestelwagentje over de brug toen het wegdek onder hem wegviel. Zijn oom, die burgemeester is van Borghetto, heeft een verklaring laten uitgaan om de familie een hart onder de riem te steken.

Altadonna werd nog wel uit het wrak bevrijd, maar was overleden. Zijn familie deed nog een dramatische oproep op sociale media, waarbij hij als vermist werd opgegeven.

Kok Juan Ⓒ FB

De 64-jarige chef-kok Juan Carlos Pastenes behoort ook onder de inmiddels geïdentificeerde overledenen. Hij kwam uit Chili maar woonde al dertig jaar in Italië. Zijn vrouw Nora Rivera kwam ook om bij de tragedie.

Vuilnisverwerker

Twee werknemers van vuilnisverwerker Ammiu overleden terwijl ze onder de brug aan het werk waren. Mirko Vicini werd al gevonden. Ook zijn collega Bruno Casagrande overleed. De directeur van het bedrijf heeft besloten het werk voor onbepaalde tijd stil te leggen.

De oorzaak van het instorten van de brug is overigens nog steeds niet bekend. Er zijn speculaties over inslaande bliksem. Duidelijk is wel dat de verbinding zeer slecht werd onderhouden.