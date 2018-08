’Er moeten koppen rollen na brugdrama Genua’

Toninelli vindt dat Autostrade per l’Italia, een dochteronderneming van tolwegenexploitant Atlantia, zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Hij heeft zijn ministerie opdracht gegeven de concessie in te trekken en in te zetten op forse sancties die ’uitgaande van de contractuele voorwaarden kunnen oplopen tot 150 miljoen euro’.

Een topmedewerker van Autostrade ontkent dat sprake is geweest van nalatigheid. Stefano Marigliani zegt dat de brug continu is gemonitord. Dat toezicht ging volgens hem bovendien veel verder dan de wet voorschreef. Het gedeeltelijke instorten van de brug zou dan ook als een verrassing zijn gekomen.

Eerder zei minister Toninelli al dat de verantwoordelijken moeten boeten. Al snel kreeg hij bijval van vicepremier en binnenlandminister Matteo Salvini. „Ze zullen moeten betalen, betalen voor alles, en veel betalen”, aldus Salvini.

Slachtoffers

Het dodental van het drama ligt nu op vijfendertig. Onder de slachtoffers zijn kinderen van 8, 12 en 13 jaar, zo meldt minister Salvini. Ondertussen uiten steeds meer nabestaanden hun rouw op sociale media. Onder meer vader Roberto, moeder Ersilia en hun 7-jarige zoontje Samuel zouden zijn omgekomen.

Ramp in Nederland?

Ondertussen waarschuwt TU-hoogleraar Rob Nijsse dat een vergelijkbare ramp in Nederland zou kunnen voorkomen. Volgens Nijsse schiet het onderhoud ook in Nederland tekort, vertelt hij tegen De Telegraaf. „Ik reed laatst over de Van Brienenoordburg. En zag allemaal zware roestplekken en pitten zitten. Als dit het zichtbare gedeelte is, dan moet het onzichtbare nog erger zijn”, aldus de professor.