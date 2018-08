’Je loopt niet als een homo’

Vogens het Weense weekblad Falter schrijft de ambtenaar: „Volgens berichten hebt u vaker ruzie met andere kamergenoten gehad. Dat betekent dus dat er een agressiepotentieel in u schuilt, wat men van homo’s niet zou verwachten.”

Dat de Afghaan ook zei liever alleen te zijn of in kleine groepjes op te trekken, is ook verdacht. „Veel vrienden hebt u ook niet. Ik dacht dat homo’s van gezelschap hielden?”, schreef hij.

In de afwijzing staat: „U bent niet homoseksueel en heeft dus niets te vrezen bij uw terugkeer naar Afghanistan.”

Oostenrijk staat bekend om z’n strenge immigratiepolitiek. Het land wil het liefst dat vluchtelingen asiel in eigen land of de eigen regio aanvragen.