Pastafari krijgt deksel op de neus

Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting, stelt de hoogste bestuursrechter.

De zaak is aangespannen door Mienke de Wilde uit Nijmegen, een lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Ze belijdt het ’pastafarisme’. Onderdeel van het ’geloof’ is het dragen van een vergiet. De pasfoto met een vergiet als hoofddeksel voldoet echter niet aan de strenge regels van de overheid.

De pastafari liet het er eerder al niet bij zitten en stapte naar de rechtbank in Overijssel. De vrouw stelt dat de weigering van haar pasfoto in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De magistraat verklaarde haar beroep ongegrond. De Raad van State stelt in hoger beroep dat het geen godsdienst is.

Volgens de hoogste bestuursrechter „overheerst het satirische element” zodanig dat het niet voldoet aan de criteria van „overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang.”

De ’kerk’ vormt al jaren een hoofdpijndossier voor ambtenaren. Twistpunt is de vraag of het al dan niet verplicht is om het keukengerei te dragen. In verschillende landen is het wel toegestaan om met het opmerkelijke hoofddeksel op te foto te gaan voor een rijbewijs. In Nederland ging het een paar jaar geleden mis: in Den Haag en Leiden hebben ambtenaren wel een keer een paspoort afgegeven aan een pastafari.

De ’gelovigen’ houden er bijzondere ideeën op na. Ze leren onder meer dat er in de hemel biervulkanen en naaktdanseressen zijn. Verder spelen piraten een belangrijke rol. De levensbeschouwing is in de Verenigde Staten opgericht; vooral uit protest tegen de invloed van de gevestigde wereldreligies