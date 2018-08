Turkije weigert huisarrest predikant Brunson in te trekken

De vervolging van Brunson is een belangrijk pijnpunt in de relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten, twee NAVO-bondgenoten. De VS hebben vanwege het gevangenschap van de predikant sancties opgelegd aan twee Turkse ministers. De landen bestoken elkaar inmiddels ook met handelsmaatregelen.

De Turkse autoriteiten beschuldigen de geestelijke onder meer van steun aan een terreurorganisatie. Brunson werd vorige maand onder huisarrest geplaatst, nadat hij zo'n anderhalf jaar in detentie had doorgebracht. De VS vinden dat onvoldoende en eisen dat hij wordt vrijgelaten.