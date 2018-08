Wereldberoemde chauffeur redde zichzelf met knappe manoeuvre op brug Genua

Bijna vierentwintig uur na de ramp in Genua heeft de stortregen plaatsgemaakt voor zon, zijn de stofwolken opgetrokken en staan de ruitenwissers nog steeds aan. Het lijkt een stilleven, geschilderd door een hedendaagse kunstenaar. Dat Cesare Giuzzi nog leeft, is een wonder: zijn vrachtwagen remde vlak voor de afgrond en bleef op het laatste stukje snelweg staan, terwijl voor hem tientallen mensen de dood in duikelden.

Cesare spreekt nu voor het eerst. De chauffeur van 37 jaar werkte pas een jaar voor zijn transportbedrijf uit Genua. Hij reed voor supermarkten van Basko. „Een wonder”, zo noemt hij zijn avontuur tegenover Italiaanse media. „Ik vertraagde omdat iemand me passeerde. Remmen was onmogelijk door de regen. Je kon weinig zien”, begint hij.

Op een gegeven moment voelde hij geschok. „De auto voor me verdween, leek te worden opgeslokt door de wolken. Ik keek omhoog en zag de brugpyloon naar beneden vallen. Ik remde, en instinctief zette ik de versnelling in zijn achteruit toen ik de leegte voor me zag. Het was alsof ik probeerde te ontsnappen uit die hel.”

Meters achteruit gereden

Op dat moment reed het busje nog meters achteruit, schrijft de krant Corriera Della Sera. Het is niet duidelijk of later het wegdek waar Cesare reed, alsnog naar beneden is gestort. Sommige video’s lijken dat wel te suggereren. „Ik voelde dat ik moest ontsnappen. Ik sprong van de truck, rende te voet weg. Het regende verschrikkelijk. Onderweg riep ik nog tegen andere bestuurders dat ze weg moesten rennen.”

Als de hulpdiensten arriveren, is de buschauffeur in shock. „Ik weet niet hoe het mogelijk is dat ik nog leef”, vertelde hij ze. Artsen keken hem na in het ziekenhuis. Rond de middag mocht hij terug naar zijn baas. Daar bleken collega’s de hele dag in touw te zijn om verontruste telefoontjes te beantwoorden, want de foto van zijn truck was inmiddels viraal gegaan.

Ramp

Natuurlijk is Cesare opgelucht, maar echte blijdschap is er niet, zo schrijft de krant. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd maar ’het is een enorme tragedie voor iedereen. Een enorme pijn.’

