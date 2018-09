Woedende reacties na vrijlating ’terroristen’ in ’horror-complex’

De vijf waren opgepakt nadat de autoriteiten elf verwaarloosde kinderen hadden aangetroffen in New Mexico. Zij leefden daar in een afgelegen, verloederd woonkamp met vijf volwassenen. Bij het complex bleek later ook een jong kind te zijn begraven. Hij zou zijn gestorven tijdens een ritueel om „demonische geesten uit te drijven.”

De rechter concludeerde dat aanklagers onvoldoende konden onderbouwen dat de verdachten inderdaad sinistere plannen hadden. Zij hoefden daarom niet te worden vastgehouden in afwachting van hun rechtszaak. De verdachten moeten wel enkelbanden dragen.

Het besluit van rechter Sarah Backus leidde tot woedende reacties op Twitter. Ook kwamen honderden boze telefoontjes en e-mails binnen. De meeste critici verweten Backus „te sympathiseren met islamitische terroristen”, zei een woordvoerder van de rechtbank. Dat gebouw moest uiteindelijk worden gesloten vanwege dreigementen.