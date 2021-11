Straatverkrachter Mourad T. weer voor de rechter in drie zedenzaken

Eén van de geruchtmakende zaken waarvoor T., die een enorm strafblad heeft, is veroordeeld, is de verkrachting van een toen 23-jarige vrouw bij de Holenweg in Hoorn. Na een avondje stappen werd de jonge vrouw van haar fiets getrokken en mishandeld. Onder dreiging haar keel door te snijden dwong hij haar tot seksuele handelingen. Met slaan en doodsbedreigingen heeft T. ook een andere aanrandingen gepleegd. Een slachtoffer verklaarde tijdens rechtszaak in Alkmaar: „Deze man stopt niet.” Een tweede slachtoffer: „Ik vierde mijn verjaardag samen met mijn beste vriendin. Ik ben beroofd, mishandeld en verkracht.”

’Hij dreigde mij dood te schieten’

Van één aanrandingszaak werd T. vrijgesproken omdat de rechtbank het dna-bewijs onvoldoende achtte. Dit tot grote teleurstelling van het betrokken slachtoffer. Zij hoopt dat het Hof hem in haar zaak alsnog zal veroordelen. Zijn veroordeling in 2020 maakt hem een serieverkrachter na een eerder vonnis voor een horror-verkrachting in 2014 van een 16-jarig meisje in Hoorn. Dit slachtoffer vertelde De Telegraaf: „Hij sleurde me aan mijn paardenstaart van de scooter. Ik verging van de pijn omdat hij mijn hele gewicht aan de staart meetrok. Hij dreigde mij toen dood te schieten. Ik was doodsbang en ervan overtuigd dat ik de aanval niet zou overleven.” De tiener moet haar ID-kaart laten zien. „Later realiseerde ik me dat hij zo wist hoe ik heette en me kon vinden.” Mourad T. heeft de twee zaken waarvoor hij tot vijf jaar cel en tbs is veroordeeld – ondanks dna-bewijs - altijd ontkend.

