Dit weten we van terreurverdachte Londen

De politie arresteerde de man direct na het incident bij het parlementsgebouw in Londen. Een auto raakte daar meerdere mensen en kwam vervolgens tot stilstand tegen een veiligheidsbarrière. Drie mensen raakten gewond. De politie deed in de nasleep van het incident invallen in drie panden in Birmingham en Nottingham.

Khater zou niet in beeld zijn geweest bij de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 en de antiterreurpolitie. Hij was volgens de bronnen van de BBC wel een bekende van de lokale politie.